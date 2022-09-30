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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 29 /9 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه تتضمن أهم 7 أخبار على الساحة الرياضية على مدار اليوم ونرصدها كالتالي..

الاهلي يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش في أخر الوديات قبل الموسم الجديد تعادل الأهلي سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد.

فيريرا يمنح 6 لاعبين راحة من مران الزمالك قبل مواجهة فلامبو البورندي شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عدم مشاركة اللاعبين الدوليين، سواء الذين تواجدوا مع منتخبي مصر أو تونس خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

أجاى يغيب 75 يوماً عن سموحة بعد إصابته بـ كسر فى" قصبة القدم" أعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية عن إصابه النيجيرى أجاى لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

الاتحاد المنستيرى: جماهير الأهلى مرحب بهم وسيكون دخولهم بالمجان والمباراة نهارا

كشف أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي تفاصيل خاصة بشأن الترتيب لمباراة فريقه ضد الأهلي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة.

الدبيس ورشدان يجتازان الكشف الطبى فى الأهلى

خضع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجدد للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة أمس الأربعاء من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

ميار شريف تصعد لنصف نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس بايطاليا

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لاورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3 .

اتحاد الكرة يبدأ ترتيبات ودية بلجيكا بعد تحديد موعدها 18 نوفمبر

بدأ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الترتيب لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية بعد الاتفاق على إقامة اللقاء في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل، والذى تختتم به بلجيكا تحضيراتها للمشاركة في كاس العالم قطر 2022.