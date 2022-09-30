شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية الخميس 29 /9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 /9 / 2022، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الهامة كان في مقدمتها، الاهلي يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش في أخر الوديات قبل الموسم الجديد.

تعادل الأهلي سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد. الاهلي يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش في أخر الوديات قبل الموسم الجديد

تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب سموحة لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية المقامة حالياً أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل. ترى الدكتورة حياة خطاب نائب رئيس اللجان البارالمبية الافريقية، إن الرئيس السيسي بذل مجهودات كبيرة في الاهتمام بقطاع ذو الهمم في السنوات الأخيرة موضحة أن تتويجة بجائزة الأولمبياد الخاص مكاأ’ جهوده في هذا القطاع. كل ما تريد معرفته عن البرازيلى مارسينيو المرشح لتدعيم هجوم الأهلى دخل البرازيلي مارسينيو دا سيلفا كاواساكي لاعب فرونتال الياباني حسابات مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل. حياة خطاب نائب رئيس اللجان البارالمبية الافريقية : السيسي اعطى ذو الهمم حقوقهم إصابة قوية لـ أجاي في ودية سموحة والقناة ..ونقل اللاعب للمستشفي

الاتحاد المنستيرى: جماهير الأهلى مرحب بهم وسيكون دخولهم بالمجان والمباراة نهارا

كشف أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي تفاصيل خاصة بشأن الترتيب لمباراة فريقه ضد الأهلي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة.

الزمالك يجهز حسام عبد المجيد لمواجهة فلامبو البوروندى بأفريقيا

اقترب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، من المشاركة في تدريبات الفريق بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

الدبيس ورشدان يجتازان الكشف الطبى فى الأهلى

خضع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجدد للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة أمس الأربعاء من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

ميار شريف تصعد لنصف نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس بايطاليا

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لاورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3 .

فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران الزمالك لوضع خطة الموسم

يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الخميس، للاستعداد للموسم الجديد، ومواجهة فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يبدأ ترتيبات ودية بلجيكا بعد تحديد موعدها 18 نوفمبر

بدأ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الترتيب لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية بعد الاتفاق على إقامة اللقاء في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل، والذى تختتم به بلجيكا تحضيراتها للمشاركة في كاس العالم قطر 2022.

فيتوريا يطير للبرتغال اليوم لقضاء إجازة بعد انتهاء معسكر المنتخب

يطير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اليوم الخميس إلى مسقط رأسه، لقضاء إجازة، عقب انتهاء معسكر المنتخب أمس الثلاثاء، بالفوز على ليبيريا بثلاثية نظيفة.