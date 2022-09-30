شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري يكشف سبب إقامة مباراة الأهلي بالنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الحيزم، الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، سبب موعد إقامة مباراة فريقه أمام الأهلي بدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا نهارا.

وقال الحيزم في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الاتحاد المنسيتري والأهلي ديربي بين الأشقاء ولا يمكن توقع النتيجة النهائية لها". وتابع: "الاتحاد المنستيري ليس بحجم الأهلي ولم يحقق نفس إنجازاته القارية، ولكن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل: "لم نحصل على موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم بإقامة المباراة ليلا على ملعب بن جنات الذي سيستضيف المباراة التي ستقام في النهار وأعتقد أنه موعد مناسب ومناخ ملائم لنرى مواجهة قوية على المتسوى الفني بين الفريقين".

وكشف الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي عن دخول جماهير الأهلي مجانا في مواجهة الفريقين بالذهاب المقرر إقامتها بدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، قائلا: "دخول جماهير الأهلي مواجهة الفريق القاهري أمام الاتحاد المنستيري ستكون مجانية". وأتم تصريحاته: "أتمنى التعامل بالمثل في لقاء العودة المقرر إقامته بالقاهرة، ودخول الجماهير التونسية بالمجان".