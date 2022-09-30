شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يضع برنامجا خاصا لحراس الزمالك استعدادا لمواجهة بطل بوروندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لثلاثي حراسة المرمي محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وشهدت تدريبات الحراس، فقرة تأهيلية عبارة عن الجري بمحيط الملعب، بخلاف الحصة التأهيلية التي خاضها الحراس مع باقي أفراد الفريق ، لرفع معدلات اللياقة البدنية لهم وتجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة، وبعدها خاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة أيمن طاهر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.