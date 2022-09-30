شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يغيب 75 يوماً عن سموحة بعد إصابته بـ كسر فى" قصبة القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية عن إصابه النيجيرى أجاى لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فتره غيابه عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يوماً ، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت مساء اليوم ،الخميس ، أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وتم نقل اللاعب النيجيري الذي سبق له تمثيل النادي الأهلي لمستشفي قريب من سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

واتفق مسئولو سموحة على خوض 5 وديات أخرى أمام كل من حرس الحدود "1 أكتوبر" والمصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر المقبل.

وكان من المفترض أن يدخل سموحة هذا المعسكر منذ فترة، إلا أن طارق العشرى فضل تأجيله من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين ستكمل معه فى الموسم الجديد والبحث عن تدعيمات جديدة، واختار حاليا 30 لاعبا بين الجدد والقدامى ومزيج من الناشئين الواعدين الذي يرى أنهم أمل سموحة فى المستقبل.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيرميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.