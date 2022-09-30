شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعلن التعاقد محمد رمضان قادما من إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الداخلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز التعاقد مع محمد رمضان قادمًا من إيسترن كومباني الذى هبط لدورى القسم الثانى وذلك لتدعيم صفوفه تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

ونجح الداخلية في التعاقد مع 5 أجانب وهم كل من: النيجيري فانوم ألفريد، والنيجيري عبدالله اوچيفيني، النيجيرى شيميزى كيليتشي، والإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة.

وتعاقد الداخلية مع عدة صفقات محلية، على رأسها صلاح يحيى قادما من بيراميدز، وأحمد الرفاعي لاعب سموحة وحسين رجب مهاجم المصرى، ومحمد مجدى حارس الإسماعيلى، ومحمود منصور ظهير بتروجيت، واستعارة ثلاثى الأهلى ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.