شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح 6 لاعبين راحة من مران الزمالك قبل مواجهة فلامبو البورندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عدم مشاركة اللاعبين الدوليين، سواء الذين تواجدوا مع منتخبي مصر أو تونس خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

وحصل 6 لاعبين على راحة إضافية لمدة 24 ساعة من قبل المدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا، وهم محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور ومحمد صبحي، بجانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.