شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم جمهورية شبين فى ثانى مبارياته الودية تحت قيادة كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، الفوز على جمهورية شبين بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن ثانى مباريات الفريق البترولى بمعسكره المغلق بالإسكندرية.

أحرز هدفى الفوز فى المباراة كلا من جرجس مجدى من ركلة جزاء وصلاح زايد، بعد مراوغة أكثر من لاعب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق البترولى نظيره كهرباء الإسماعيلية غداً الجمعة، ضمن ثالث مبارياته الودية، استعداد لمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض إنبى خلال معسكره المغلق خمس وديات، حيث يواجه نظيريه جمهورية شبين وكهرباء الإسماعيلية يومى الخميس والجمعة الموافق 29 و30، ثم يواجه البنك الأهلى وحرس الحدود يومى الأحد والاثنين الموافق 2 و3 أكتوبر.