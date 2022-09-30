شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يحتفل بعيد ميلاد والده: ربنا يديمك في حياتنا السند والصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، بعيد ميلاد والده كمال عبد الواحد نجم الكرة السابق، وكتب عمر كمال عبر حسابه على انستجرام: كل سنة وكل العمر وحضرتك طيب وبخير، ربنا يديمك في حياتنا الأب والأخ والصديق والسند اللي ما يميلش أبدا، مهما قولت مش هوفيك حقك، كل سنة وانت طيب يا كيمو.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

و يدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر، توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.