شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخسر 1 / 2 من القناة استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سموحة بهدف لهدفين من نظيره القناة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملاعب نادي سموحة ضمن استعداداً الفريق السكندري للدوري الممتاز ، فيما يستعد فريق القناة لدوري القسم الثاني.

وشهدت المباراة تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب سموحة لإصابة قوية غادر على أثرها الملعب في سيارة أسعاف وتوجه لمستشفي قريب من النادي وسط ترقب من الجهاز الفني للفريق السكندري لمعرفة حجم وطبيعة الإصابة.

واتفق مسئولو سموحة على خوض 5 وديات أخرى أمام كل من حرس الحدود "1 أكتوبر" والمصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر المقبل.

وكان من المفترض أن يدخل سموحة هذا المعسكر منذ فترة، إلا أن طارق العشرى فضل تأجيله من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين ستكمل معه فى الموسم الجديد والبحث عن تدعيمات جديدة، واختار حاليا 30 لاعبا بين الجدد والقدامى ومزيج من الناشئين الواعدين الذي يرى أنهم أمل سموحة فى المستقبل.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيرميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.