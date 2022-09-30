شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 29 /9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 29 /9 / 2022، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأخبار الهامة في مقدمتها، كل ما تريد معرفته عن البرازيلى مارسينيو المرشح لتدعيم هجوم الأهلى.

كل ما تريد معرفته عن البرازيلى مارسينيو المرشح لتدعيم هجوم الأهلى دخل البرازيلي مارسينيو دا سيلفا كاواساكي لاعب فرونتال الياباني حسابات مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

الاتحاد المنستيرى: جماهير الأهلى مرحب بهم وسيكون دخولهم بالمجان والمباراة نهارا

كشف أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي تفاصيل خاصة بشأن الترتيب لمباراة فريقه ضد الأهلي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة.

الاهلي يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش في أخر الوديات قبل الموسم الجديد تعادل الأهلي سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد.

الدبيس ورشدان يجتازان الكشف الطبى فى الأهلى

خضع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجدد للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة أمس الأربعاء من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

كولر يطمأن على العائدين من الأجندة الدولية في ودية الطلائع