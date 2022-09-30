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252 مباراة تزين مسيرة حسن الشامي قائد المقاولون العرب بعد إعلان الاعتزال

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القاهرة - سامية سيد - علق حسن الشامي قائد فريق المقاولون العرب، حذائه، بعد مسيرة مميزة في الملاعب، مثل خلالها 5 فرق، وقدما أداءً طيباً وسلوكاً مميزاً جعله قدوة لكثير من زملائه.

 

صاحب الـ 38 عاماً شارك في الدوري الممتاز للمرة الأولى مع فريق سموحة، وذلك في موسم 2010/2011، وبلغ إجمالي مشاركاته مع الفريق السكندري، 24 مباراة، صنع خلالهم هدفاً.

 

وفي ذات الموسم انتقل إلى وادي دجلة، حيث شارك في 6 مباريات فقط، وفي موسم 2013/2014، انتقل الشامي إلى فريق الجونة، ليشارك في 53 مباراة، صنع خلالهم 3 أهداف.

 

وانتقل الشامي في موسم 2015/2016، إلى فريق الانتاج الحربي، حيث شارك في 31 مباراة صنع خلالهم هدفين.

 

وفي موسم 2017/2018، بدأ الشامي مسيرة طويلة ومميزة مع المقاولون العرب استمرت حتى الاعتزال، حيث شارك الشامي مع ذئاب الجبل في 138 مباراة، سجل خلالهم هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى.

وبلغ إجمالي مشاركات الشامي مع جميع الفرق التي مثلها 252 مباراة، سجل خلالهم هدفاً واحداً وصنع 12 هدفاً، وتقلد الآن منصب مدير شئون اللاعبين بالمقاولون العرب.

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