شكرا لقرائتكم خبر عن 60 لاعبا ولاعبة يشاركون فى البطولة الدولية المصرية للفنون القتالية المختلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للفنون القتالية المختلطة برئاسة خالد عبد الحميد عضو الاتحاد الدولى " Emmaf" للفنون القتالية المختلطة عن إقامة بطولة "الايفو لوشن " البطولة الحديثة للفنون القتالية المختلطة والتي ستقام في القاهرة يوم 7 أكتوبر القادم.

وكشف رئيس الاتحاد عن مشاركة 60 لاعب ولاعبة فنون قتالية للهواه والمحترفين والتي تعد احد اهم البطولات التمهديدة والتنشيطية للاتحاد ، وأوضح خالد عبد الحميد أن الفائزين في تلك البطولة يحصلون على جوائز ومداليات وشهادات فضلا عن ترشيحهم للمشاركة في البطولات العالمية خلال المواسم القادمة .

وفى نفس السياق قال محمود حسن المدير التفيذى للبطولة أن حاليا يتم التجهزات النهائية بمقر إقامة البطولة بمدينة نصر والتي سيحضرها عدد من قيادات وزراة الشباب اللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن تلك البطولة معترف بها دوليا طبقا لقواعد ولاوائح الاتحاد الدولى للفنون القتالية .

وأضاف حسين المدير التفيذى أن البطولة سوف تشهد مفاجأت خاصة في المستوي الاحترافى والوصول لنصنع ابطال عالمين من الناشئين والمحترفين والهواه خاصة وانها مراقبة دوليا متمنين ان تصبع مصر احد اهم المراكز لاقامة تلك البطولات بها وذلك مع انتشار لعبة الفنون القتالية المختلطة في العالم .