شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح راحة من مران الزمالك للإصابة وبرنامج تأهيلي لتجهيزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة لأحمد فتوح الظهير الأيسر، من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جاء ذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

ويخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزة للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.