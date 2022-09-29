الامارات | أبوظبي تستضيف قمة مونديال الملاكمة للسيدات بين كاميرون ومكاسكيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي يوم الخامس من نوفمبر المقبل، أول نزال يقام في منطقة الشرق الأوسط على أحد ألقاب بطولة العالم للسيدات في الملاكمة، عندما تتحدى الأمريكية جيسيكا مكاسكيل منافستها البريطانية شانتيل كاميرون لحسم لقب وزن خفيف السوبر على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتدخل مكاسكيل، حاملة لقب وزن المتوسط، الحلبة لمواجهة كاميرون، الفائزة ببطولتي المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الخفيف المتوسط، وذلك عقب انتقال مكاسكيل إلى الفئة الوزنية الأدنى سعياً لتعزيز سجلّها الاحترافي.

ويشكل هذا النزال جزءاً من أول فعاليات «سلسلة الأبطال»، التي تندرج ضمن شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة ماتش روم بوكسينغ، وتشهد أيضاً مواجهة مرتقبة يدافع خلالها ديمتري بيفول، عن لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل أمام المتحدي جيلبرتو راميريز المعروف بـ«زوردو».

وحصدت كاميرون، صاحبة السجل الخالي من الهزائم، والمعروفة بـ«إل كابو»، 15 انتصاراً دون هزائم من بينها ثمانية بالضربة القاضية، لتحتفظ بلقب بطولة المجلس العالمي للملاكمة للوزن الخفيف الوسط منذ عام 2020. من جانبها، حصلت مكاسكيل، صاحبة 12 انتصاراً، خمسة منها بالضربة القاضية مقابل هزيمتين، على لقب بطلة العالم بلا منازع.

وتبدأ الفعالية بنزال بيفول ضد راميريز، وتشتمل أيضاً على مواجهةٍ بين الويلزي جو كوردينا (الذي يحمل 15 انتصاراً دون هزائم، من بينها تسعة بالضربة القاضية وتعادلاً واحداً) ضد الطاجيكستاني شوكتجون راكيموف (الذي يحمل 16 انتصاراً دون هزائم، 13 منها بالضربة القاضية وتعادلاً واحداً) على لقب بطولة الاتحاد الدولي لوزن الريشة السوبر.