الامارات | مواجهة جماهرية مرتقبة بين النصر والوصل في الجولة الـ 4 للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين إلى الدوران من جديد مع انطلاقة الجولة الرابعة بعد توقف استمر أسبوعين بسبب تجمع المنتخب الوطني والمعسكر الخارجي، وتُقام مباريات الجولة الرابعة غداً وبعد غدٍ، أبرزها «ديربي بر دبي» بين النصر والوصل.

ويزيد من قوة المباراة تساوي الفريقين في العدد نفسه من النقاط ولكل منهما خمس نقاط، حيث رفضا الخسارة حتى الآن في الجولات الثلاث الأولى بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، وهو ما يجعل الفريقان يرفضان الخسارة، إضافة إلى رغبة النصر في استمرار السيطرة على نتيجة «الديربي» التي تفوق بها في الموسم الماضي عندما نجح في تحقيق الفوز على النصر ذهاباً وإياباً مما يجعل للمباراة طابعاً خاصاً، وقد يُشكل تعاقد النصر مع الموهبة المغربية عادل تاعرابت، الذي كان حديث وسائل الإعلام الفترة الماضية دافعاً للجمهور النصراوي من أجل العودة القوية ومواجهة الجمهور الوصلاوي المنتظر.

ولن تشهد الجولة الرابعة مواجهات مباشرة بين فرق الصدارة أو المنافسة على لقب الدوري ولكنها جميعها ستكون في اختبارات قوية، وذلك عندما يستضيف الشارقة فريق خورفكان في مواجهة مرتقبة تجمع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري مع فريقه السابق، كما سيخرج الجزيرة لمواجهة بني ياس في مباراة لها طابع خاص حتى مع اختلاف ترتيب الفريقين حيث يوجد الجزيرة في الصدارة برصيد تسع نقاط، مقابل ثلاث نقاط فقط لبني ياس الباحث عن العودة للطريق الصحيح، ويخرج فريق شباب الأهلي لمواجهة الظفرة بهدف تحقيقه فوزاً جديداً لمواصلة الوجود في دائرة المنافسة وعدم الابتعاد عن الشارقة والجزيرة، والمهمة قد تكون سهلة خصوصاً مع المستوى المتواضع الذي يقدمه الظفرة من بداية الموسم والخسارة في ثلاث مباريات منذ بداية الموسم.

ويبحث العين «حامل اللقب» عن العودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعدما خسر خمس نقاط في أول ثلاث جولات حيث جمع أربع نقاط فقط، ويستضيف في الجولة الرابعة فريق اتحاد كلباء القوي

مباريات الجولة الـ4

السبت 1-10-2022

الشارقة – خورفكان 17:15

بني ياس – الجزيرة 17:15

دبا – عجمان 20:00

النصر – الوصل 20:00

الأحد 2-10-2020

الظفرة – شباب الأهلي 17:15

البطائح – الوحدة 17:15

العين – اتحاد كلباء 20:00