تقارير: حجازي يغيب عن كلاسيكو السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير صحفية سعودية باحتمالية غياب محترفنا بصفوف نادي اتحاد جدة عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره النصر في الدوري.

وأشار الصحفي السعودي أحمد الجدي، إلى أن حجازي سيغيب بصورة كبيرة عن مباراة النصر بسبب تعرضه لإصابة خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر الأخير.

وشارك أحمد حجازي مع المنتخب في مباراته الأولى كاملة أمام النيجر فيما شارك لمدة 63 دقيقة بالمباراة الثانية أمام ليبيريا بمعسكر المنتخب الأخير خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الرابع.