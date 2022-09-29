قرار جديد من فيريرا بشأن الدوليين في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

شهدت تدريبات الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، غياب اللاعبين الدوليين، الذين تواجدوا مع منتخبي مصر وتونس خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الفريق، منح 6 لاعبين دوليين راحة إضافية لمدة 24 ساعة، وهم محمود حمدي "الونش"، وأحمد مصطفى "زيزو"، وإمام عاشور، ومحمد صبحي، بجانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وبحسب الموقع، من المقرر أن ينتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي يوم 9 أكتوبر في تنزانيا ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال مران اليوم بعد العودة لاستئناف التدريبات الجماعية إثر الحصول على راحة لمدة 3 أيام.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية والبدنية إلى عدة مراحل، تضمنت تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب، أعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية باستخدام الكرة.

وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية للاعبين خلال مران اليوم .

ويركز الجهاز الفني للفريق على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي خاصة عقب العودة من الراحة السلبية، إضافة إلى علاج الإرهاق وتجهيز الجميع بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

فقرة تأهيلية إضافية لعبدالمجيد

من جانبه، خضع حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، لفقرة تأهيلية إضافية بالكرة على هامش مران اليوم.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، بسبب معاناته في الفترة السابقة من إصابة بشد في العضلة الضامة، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويخضع عبدالمجيد في الوقت الحالي للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كذلك منح الجهاز الفني للفريق راحة لأحمد فتوح الظهير الأيسر، من المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

ويخضع فتوح لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فلامبو.