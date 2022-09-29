نجم بايرن السابق: ماني ليس رونالدو.. وتراجع أداءه بسبب صلاح وفيرمينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف باولو سيرجيو نجم بايرن ميونيخ السابق عن المشكلة التي تواجه السنغالي ساديو ماني منذ انتقاله إلى صفوف العملاق البافاري في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتراجع مستوى ماني بعد انتقاله إلى بايرن، حيث سجل 5 أهداف في 11 مباراة بكل البطولات، جاءت منها 3 أهداف فقط في الدوري الألماني.

وقال سيرجيو في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "ساديو جاء من نادٍ كان يتشارك ضغط التسجيل مع صلاح وفيرمينو، الآن هو النجم الوحيد الذي يتعرض للضغط".

وأضاف: "ولكن بقدر ما هو لاعب جيد، فهو بحاجة إلى زملائه، ماني ليس رونالدو الذي قد يتحمل المباريات بمفرده، يتعين على الفريق مساعدة ساديو ماني".

وأكمل: "أرى أن ماني سيصل إلى أفضل مستوياته بسرعة مرة أخرى، ولا شك لدي في ذلك".

وعن تراجع نتائج بايرن، قال باولو سيرجيو: "ما حققه بايرن حتى الآن خيبة أمل، أشعر أن اللاعبين مرتاحون للغاية، حتى بعد موسم رائع يجب ألا تفقد التركيز".

واستكمل: "عندما يشعر اللاعبون بالراحة ويعتقدون أن بإمكانهم العودة في أي لحظة، فهم مخطئون، هذا لا ينجح، تخسر الكثير من المباريات بسرعة وفي مرحلة ما يصبح الأمر خطيرًا ".