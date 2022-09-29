نجم ريال مدريد يهزم ليفاندوفسكي في سباق خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" اختيار فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر سبتمبر الجاري، على حساب 6 لاعبين آخرين، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة اليوم الخميس أن اختيار فالفيردي جاء بعدما ساهم بقوة في انطلاقة ريال مدريد الرائعة للموسم الجاري، إذ يتصدر الفريق الأبيض جدول الترتيب.

وفاز ريال مدريد بمبارياته الست التي خاضها في الليجا حتى الآن، ليتصدر الجدول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، متفوقًا على غريمه برشلونة بنقطتين.

وتفوق فالفيردي على اللاعبين الذين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة، وهم روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، داني باريخو (فياريال)، صامويل كاستييخو (فالنسيا)، لويس فيليبي (ريال بيتيس)، برياس مينديز (ريال سوسيداد)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو).

وكان بورخا إيجليسياس، لاعب ريال بيتيس، فاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي.

فالفيردي، صاحب الـ24 عامًا، لعب في الدوري الإسباني خلال سبتمبر 3 مباريات، سجل هدفين، وصنع هدفًا واحدًا، ما يعني أنه ساهم بهدف في كل مباراة.

وصنع النجم الأوروجويائي هدفًا في مباراة ريال بيتيس، وهز بنفسه شباك كل من ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد.