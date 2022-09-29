ماذا ينتظر الأهلي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تشهد الساحة الكروية حاليًا فترة توقف دولي؛ إذ يوجه عشاق الساحرة المستديرة أنظارهم لمباريات المنتخبات الودية أو الرسمية التي تُقام خلال هذه الفترة.

وتستغل الكثير من الأندية فترة التوقف لخوض مباريات ودية لتجهيز لاعبيها؛ لبدء أو استئناف المنافسات المحلية.

وهو ما لجأ إليه فريق الأهلي أيضًا خلال فترة التوقف؛ إذ خاض حتى الآن 3 مباريات ودية تحت قيادة مدربه الجديد السويسري مارسيل كولر.

الأهلي لا يخسر في ودياته

واستهل فريق الأهلي ودياته بفوز كاسح أمام نظيره بتروجيت بنتيجة 5-1 وديًا في المباراة الأولى للمدرب كولر، قبل أن يكرر الفوز في الودية الثانية على أسوان ولكن بنتيجة 2-1 ثم تعادل سلبيًا خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره طلائع الجيش عصر اليوم الخميس.

الأهلي وبطولة أفريقيا

ويستعد الأهلي بهذه الوديات لاستهلال مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا البطولة التي يتصدر الأندية المتوجين بها بواقع 10 نسخ.

ويلتقي الأهلي نظيره التونسي الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـــ32 لدوري الأبطال الأفريقي التي ستقام 9 أكتوبر المقبل.

بداية الدوري المصري

ونشر "فيفا"في وقت سابق تعديلاً على موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر 2022/2023، ليكون 15 أكتوبر القادم، بدلا من أول ديسمبر الذي كان قد أعلنه الاتحاد الدولي في نشرته الصادرة 4 أغسطس الماضي.

وهنا سيكون الأهلي أمام تحدي قوي لاستعادة لقب الدوري الغائب عن ناديه في آخر نسختين.