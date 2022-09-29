شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يواصل الغياب عن تدريبات فيوتشر امتثالا لعقوبة الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، غيابه عن تدريبات الفريق، بعد عقوبة الإيقاف التي تعرض لها مؤخراً من مجلس إدارة النادي بسبب المشادة التي دخل فيها مع أحمد رفعت زميله بالفريق، وذلك عقب مباراة فيوتشر وبول الأوغندي في ذهاب دور الـ 65 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتضاءلت فرص جنش في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام كالون بطل سيراليون، والمقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

و يدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر، توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.