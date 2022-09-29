شكرا لقرائتكم خبر عن بتدخل من ميسي..هدنة بين نيمار ومبابي داخل باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثير الجدل خلال الفترة الماضية حول وجود أزمة بين الثنائي كيليان مبايب ونيمار دا سيلفا داخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتر العلاقة بينهما بسبب تنفيذ ركلات الجزاء الخاصة بالفريق أثناء المباريات.

أزمة العلاقة بين مبابي ونيمار داخل باريس سان جيرمان

وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان قد تحرك من أجل خلق حالة من الهدنة بين الثنائي لفرض الاستقرار داخل الفريق والتركيز على المباريات فقط.

وكانت قد شهدت إحدى مواجهات الدوري الفرنسي اختلاف على ركلات الترجيح بين الثنائي مبابي ونيمار إلا أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه تدخل من أجل معالجة المشكلة وعقد اجتماع بالفريق الأول وتم فيه معاتبة الثنائي قبل أن يتقدم كل منهما لاعتذار.

ميسي يتدخل من أجل الهدنة بين نيمار ومبابي

ووفقا لما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ميسي كان وسيطا لمساعدة الثنائي على خلق حالة من الهدنة بالإضافة إلى الاتفاق على عدم مناقشة العلاقة بينهما بشكل معلن.

وأضافت الصحيفة أن هذا النهج تم الاتفاق عليه من الطرفين من أجل فرض الاستقرار داخل الفريق والتركيز على النجاح خلال هذا الموسم.