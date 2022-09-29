«ثنائي وادي دجلة» .. رسمياً الأهلي يتعاقد مع «كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ثنائي فريق وادي دجلة .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن الأهلي حصل بالفعل على توقيع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لمدة 5 سنوات مقبلة ، واللاعبان قاما بالتصوير بتيشيرت الأهلي تمهيدا للإعلان الرسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف القلعة الحمراء من رحيل بعض النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي : "هناك العديد من العروض المحلية القوية المقدمة للحصول على خدمات زياد طارق جناح القلعة الحمراء".

وتابع الإعلامي أحمد شوبير : "طبقا لحالة مصطفى سعد ميسي في تدريبات الفريق سوف يتم حسم مصير زياد طارق من الرحيل أو البقاء مع الفريق".