شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتوجه للإسكندرية لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق وبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان فريق المقاولون العرب بدء فترة الإعداد منذ أسبوعين بمقر قلعة الذئاب بالجبل الأخضر من خلال برنامج شامل وضعه الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب تنوعت فيه التدريبات بدنيا وفنيا سواء على فترتين أو فترة واحدة حسب البرنامج على مدار الأسبوعين.

ومن المقرر أن تكون التدريبات في المرحله الثانية على فترتين ويتخللها أداء عدد من المباريات الودية بالإسكندرية جاري الاتفاق عليها للاستقرار على القائمة النهائية.

ومن جانبه حرص شوقي غريب المدير الفني على الاجتماع باللاعبين يوميا قبل وبعد المران والتأكيد على أنه والجهاز الفني لن يسمح بما حدث الموسم الماضي من تعرض الفريق للخطر حتى الأسبوع الأخير قبل النجاح في البقاء بالدوري، خاصة وأن اسم المقاولون العرب كبير في عالم كرة القدم المصرية باعتباره ثالث الأندية المصرية حصولا علي البطولات بعد الأهلي والزمالك.

وشدد غريب علي ضرورة الالتزام من اليوم الأول والأهم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مطالبا اللاعبين باستمرار مسيرة الانتصارات حيث جمع الفريق في آخر خمس مباريات بالموسم الماضي 13 نقطه من تعادل واربع انتصارات بفضل جهود اللاعبين وتوفيق الله الذي حالف الفريق.

كما حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة علي حضور التدريبات ونقل للاعبين اهتمام مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح بالفريق ودعمه من أجل العودة مجددا للعب في البطولات الإفريقية واحتلال مركز متقدم في الموسم المقبل.

ووجه فتحي الشكر للجميع جهاز فني ولاعبين بما فيهم الذين رحلوا عن الفريق لادائهم المتميز ونجاحهم في تحقيق أربع انتصارات متتالية أبقت على الفريق بالدوري الممتاز

علي الجانب الآخر يؤدي فريق المقاولون العرب مرانه مساء اليوم بالإسكندرية عقب الوصول.