شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البرازيلى مارسينيو المرشح لتدعيم هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرازيلي مارسينيو دا سيلفا كاواساكي لاعب فرونتال الياباني حسابات مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويتبقى للأهلي مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب مع وجود الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو والتعاقد مع البرازيلي برونو سافيو في الصيف الحالي.

ويعد مارسينيو دا سيلفا الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، من ضمن الأسماء المرشحة، لتدعيم خط هجوم الأهلي في الموسم المقبل، حيث يتفاوض مسئولي القلعة الحمراء مع اللاعب وإدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

وحال نجح الأهلي في حسم الصفقة لصالحه سيصل اللاعب البرازيلي إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عنها بشكل رسمي.

ويلعب مارسينيو صاحب الـ27 عاما في مركز الجناح الأيسر كما يجيد اللعب في كل مراكز الخط الأمامي، وشارك مارسينيو مع فرونتال البرازيلي في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 12 هدف وصنع 4 آخرين.

يذكر أن الأهلي حسم التعاقد مع 3 لاعبين حتى الآن وهم شادي حسين ومصطفى سعد وبرونو سافيو، ويستعد للإعلان عن أكثر من صفقة جديدة.