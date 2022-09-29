شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يعلن ضم 3 صفقات جديدة.. أبرزها لاعب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الاوليمبي عن إبرام 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوق الفريق استعدادا للموسم الجديد ، حيث اتم الجهاز الفني اجراءات التعاقد مع محمود البدرى ، الظهير الايسر القادم من النادى الاسماعيلي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

كمان نجح النادى الأوليمبي في ضم محمد النجيلي ، مهاجم حرس الحدود لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، بالاضافة الي التعاقد مع حسين إبراهيم لاعب وسط نادى بلطيم في تعاقد يمتد لمدة 3 مواسم قادمة .

وأعلن مجلس ادارة النادى الاوليمبي خلال مؤتمر صحفي عن التعاقد ما يقرب من 22 صفقة جديدة في ظل رغبة النادى في المنافسة بقوة لحجز بطاقة الصعود الى الدورى الممتاز عن المجموعة الثالثة .

ويستعد فريق الأوليمبي بقيادة رمضان السيد لضربة البداية في الموسم الجديد يوم 12 أكتوبر القادم أمام أبو قير علي ملعب النادى الأوليمبي .

وخاض الأوليمبي سلسلة من المباريات الودية خلال فترة الإعداد امام فرق زد أف سي ، و القناة و طلائع الاسطول والسكة الحديد وبتروجيت و لافينا وعدد من الاندية إستعدادا للموسم الجديد .