شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ ألقاب الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا "الأهلى والزمالك " لتمثيل مصر فى بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر أنطلاقها غدا بتونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل .

و يشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كلا من ، 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019. بينما حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام كلا من، 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.

ويبدأ كلا الفريقين منافسات البطولة بعد غد السبت، حيث يلتقى الأهلى مع فلاورز البنيني ،بينما يواجه الزمالك نظيره رد ستار الإيفوارى .