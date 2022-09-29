شكرا لقرائتكم خبر عن خامس الأجانب.. نادى الداخلية يتعاقد مع النيجيرى فانوم ألفريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الداخلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز التعاقد مع النيجيري فانوم ألفريد، ليكون خامس اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وسيكون النيجيري فانوم ألفريد خامس صفقة أجنبية لتدعيم صفوف الداخلية تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد، بعد التعاقد مع النيجيري عبدالله اوچيفيني النيجيرى شيميزى كيليتشي والإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة.

وتعاقد الداخلية مع عدة صفقات محلية، على رأسها حسين رجب مهاجم المصرى، ومحمد مجدى حارس الإسماعيلى، ومحمود منصور ظهير بتروجيت، واستعارة ثلاثى الأهلى ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.