شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يدخل معسكرا مفتوحا 3 أكتوبر استعدادا للتصفيات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب المصري لكرة الصالات في معسكر مفتوح، يبدأ في الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وينتهي في العاشر من الشهر ذاته، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، مطلع العام المقبل.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هشام صالح قائمة تضم كلًا من محمود شوبير، جمال عبد الناصر، أحمد فكري، مصطفى عيد، علاء دونجا، محمد سعيد، محمد جمال حداد، عبد الرحمن "بودي"، خالد "مارادونا"، محمد فتحي، محمد عبد الحميد "كوكي"، محمود عبد الخالق "كاريكا"، إبراهيم سعيد، خالد يسري، أحمد جعيدي، أحمد عبد القادر "موزة" وأحمد مصطفى فرج.

وفى سياق آخر، بدأ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الترتيب لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية بعد الاتفاق على إقامة اللقاء في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل، والذى تختتم به بلجيكا تحضيراتها للمشاركة في كاس العالم قطر 2022.

قال حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن المنتخب الوطنى اتفق على مواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر المقبل فى الكويت، لافتاً إلى أنت هناك مباراة أخرى لم يستقروا عليها وستكون أمام منتخب أقل من بلجيكا فنيًا، وممكن تكون أمام الكويت.

فيما قال البرتغالي روي فيتوريا إن ودية بلجيكا المؤكدة ستكون تجربة مختلفة وجديرة بالاهتمام، موضحا أنه يبحث عن مثل هذه التحديات، وربما تتغير بعض الأمور في شهر نوفمبر موعد اللقاء الودي، خاصة على صعيد مشاركة وتألق اللاعبين وبالتالي ربما يختلف الشكل للأفضل.