شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الرياضية.. المنتخب يستعد لودية بلجيكا وأخبار سعيدة لجماهير الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 نشرة رياضية بأهم الأخبار المحلية والعالمية قدمها الزميل أحمد عصام، استعرض خلالها تحضيرات منتخب مصر لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا في الكويت نوفمبر المقبل في التجربة الودية الأخيرة لمنتخب بلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم.

واستعرضت النشرة الرياضية تحضيرات النادى الأهلى لمواجهة اتحاد المنستيرى التونسى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في 9 أكتوبر المقبل، كما تحدثت عن مشاركة عمر جابر في مران الزمالك اليوم لأول مرة بعد انتقاله من بيراميدز.

وتضمنت النشرة أخبارًا سعيدة لجماهير ريال مدريد حيث تخطط إدارة الملكى لعقد صفقتين من العيار الثقيل..