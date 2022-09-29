شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 29-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 29 /9 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه تتضمن أهم 7 أخبار على الساحة الرياضية على مدار اليوم ونرصدها كالتالي..

الاتحاد المنستيرى: جماهير الأهلى مرحب بهم وسيكون دخولهم بالمجان والمباراة نهارا

كشف أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي تفاصيل خاصة بشأن الترتيب لمباراة فريقه ضد الأهلي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة.

الزمالك يجهز حسام عبد المجيد لمواجهة فلامبو البوروندى بأفريقيا

اقترب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، من المشاركة في تدريبات الفريق بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

الدبيس ورشدان يجتازان الكشف الطبى فى الأهلى

خضع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجدد للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة أمس الأربعاء من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

ميار شريف تصعد لنصف نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس بايطاليا

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لاورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3 .

فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران الزمالك لوضع خطة الموسم

يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الخميس، للاستعداد للموسم الجديد، ومواجهة فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يبدأ ترتيبات ودية بلجيكا بعد تحديد موعدها 18 نوفمبر

بدأ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الترتيب لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية بعد الاتفاق على إقامة اللقاء في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل، والذى تختتم به بلجيكا تحضيراتها للمشاركة في كاس العالم قطر 2022.

فيتوريا يطير للبرتغال اليوم لقضاء إجازة بعد انتهاء معسكر المنتخب

يطير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اليوم الخميس إلى مسقط رأسه، لقضاء إجازة، عقب انتهاء معسكر المنتخب أمس الثلاثاء، بالفوز على ليبيريا بثلاثية نظيفة.