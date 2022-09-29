شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية متنوعة لـ«رجال يد الأهلى» داخل الجيم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو فريق رجال يد الأهلي تدريبات بدنية متنوعة داخل الجيم صباح اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في تونس.

ويخوض «رجال يد الأهلي» مرانه الرئيسي في الثانية ظهرا بتوقيت تونس على الصالة الرئيسية في مدينة الحمامات، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى تونس أمس برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.