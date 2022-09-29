شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الوفا: تواجد 3 أسماء مصرية فى قوائم الأفضل عالميا شرف كبير للكرة الشاطئية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة الشاطئية، عن سعادته بالأداء المميز الذي يظهره المنتخب المصري في بطولة "كوسافا" الدولية بجنوب أفريقيا، التي تصدر مجموعته خلال الدور الأول بمنافساتها الجارية حاليًا، وكذلك في بطولة الدار البيضاء، التي تُوج المنتخب المصري بلقبها.

وأشاد أبو الوفا في اتصال هاتفي مع مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية بالمستويات التي يقدمها المنتخب، وأكد على ضرورة مواصلة الإعداد القوي، واستثمار الإيجابيات التي تحققت بالفترة الأخيرة، وكذلك ضرورة الاستفادة من الاحتكاك القوي عربيًا وأفريقيًا، خاصة وأن حلم التتويج بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لنهائيات كأس العالم يحتاج إلى جهد مضاعف.

وأضاف أبو الوفا أن وجود 3 أسماء مصرية فى قوائم الأفضل عالميًا هو شرف كبير للكرة الشاطئية المصرية، حيث تواجد لطفي في قائمة أفضل 20 مدربًا للكرة الشاطئية في العالم، كما تواجد الثنائي أحمد الشحات ومحمد السيد في قائمة أفضل 100 لاعب.

وحقق المنتخب المصري نتائج جيدة منذ تعيين لطفى مديراً فنياً للفريق، أهمها الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موزمبيق أكتوبر المقبل، كما حقق لقب بطولة الدار البيضاء الدولية كأول لقب منذ 8سنوات، وينافس الفراعنة حالياً على لقب بطولة كوسوفا الدولية التي تقام في جنوب أفريقيا.