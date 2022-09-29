كل ما تريد معرفته عن سوبر جلوب اليد المقبل قبل مشاركة الأهلى

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى خوض منافسات كأس العالم للأندية السوبر جلوب المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بعد إنتهاء مشاركته فى بطولة أفريقيا للأندية المقرر إنطلاقها غدا الجمعة .

تأهل الأهلى إلى كأس العالم لليد بعد الفوز على الزمالك فى بطولة السوبر الأفريقي 32-31، في المباراة التي جمعت الفريقين فى النيجر.

ما هي عدد الأندية المشاركة في كأس العالم لليد؟

يشارك فى البطولة 12 ناديا، من بينهما 5 أندية عربية هم الأهلى والترجى التونسى والكويت الكويتى وناديي الخليج ومضر من السعودية.

كم عدد المجموعات في كأس العالم للأندية؟

سيتم توزيع الأندية الـ12 وفقا لنظام البطولة علي 4 مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة أندية.

ماذا أسفرت قرعة كأس العالم للأندية؟

المجموعة الأولى: نادى مجدبيرج الالمانى (حامل اللقب)، نادى سيدنى الاسترالى (بطل اوقيانوسيا): نادى الخليج السعودى (ممثل البلد المضيف).

المجموعة الثانية: نادى الأهلى المصرى (بطل السوبر الافريقي)، نادى مضر السعودى (ممثل البلد المضيف)، نادى بنفيكا البرتغالى (بطل اليوروبا ليج).

المجموعة الثالثة: نادى توباتى البرازيلى (بطل امريكا الجنوبية)، نادى الكويت الكويتى (بطل آسيا)، نادى كيسلى البولندي (وصيف بطل أوروبا).

المجموعة الرابعة: نادى برشلونة الاسبانى (بطل أوروبا)، نادى مينيستروس المكسيكى (بطل أمريكا الشمالية)، نادى الترجي الرياضى التونسى (بطل البطولة العربية للأندية).

ما هو نظام بطولة كأس العالم لليد؟

يتأهل متصدر كل مجموعة الي نصف النهائي مباشرة في نصف النهائي يواجه متصدر المجموعة الأولي متصدر المجموعة الثانية، و متصدر المجموعة الثالثة يواجه متصدر المجموعة الرابعة، ثم تلعب باقي الأندية مباريات ترتيبية من الخامس الي الثامن ، ثم بين المراكز بين التاسع الي الثاني عشر.