شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير بقاء الشباب فى تدريبات الأهلى بعد عودة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للتدرب مع الفريق الأول منذ بداية فترة التحضير للموسم الجديد، خلال الفترة المقبلة، بعد عودة اللاعبين الدوليين وانتظامهم في تدريباتهم الجماعية.

وانتظم في تدريب الأهلي الجماعية أمس الأربعاء 7 لاعبين وهم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وكريم فؤاد وأليو ديانج، بخلاف انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في المنتخب الأولمبي وهم مصطفى سعد وحمزة علاء ومن قبلهم محمد مغربي ومحمد أشرف.

وكان كولر قد صعد أكثر من لاعب من فرق الشباب مثل إسلام عبد الله وكريم عثمان وعمر كامل ومازن أسامة، بخلاف اللاعبين الشباب الذين يتدربون منذ فترة مع الفريق الأول ، مثل محمد نصير ومحمد فخري وزياد طارق وغيرهم من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية اليوم الخميس في ختام التجارب الودية التي حددها الجهاز الفني الأهلي في بداية التحضير للموسم الجديد بعدما خاض مباراتين وديتين ضد بتروجت وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف ثم أسوان وفاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.