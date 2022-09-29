شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيرى: جماهير الأهلى مرحب بهم وسيكون دخولهم بالمجان والمباراة نهارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي تفاصيل خاصة بشأن الترتيب لمباراة فريقه ضد الأهلي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة.

قال الحيزم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "هناك ترحاب كامل لجماهير الأهلي في ملعب مصطفى بن جنات وسنحضر لهم استقبال يليق بالأخوة العرب والأخوة المصريين وسيكون الدخول بالمجان للأخوة المصريين وبطبيعة الحال نحاول الحصول على التراخيص اللازمة من المسئولين في تونس لحضور الجماهير المصرية".

تابع: "عدد الجماهير الإجمالي سيكون 8 آلاف مشجع وبالنسبة للأخوة المصريين لم يحددوا عدد محدد ممن سيحضروا المباراة ، وفي انتظار معرفة الجماهير التي ستكون حاضرة بالتنسيق مع الأخوة المصريين في تونس".

وعن أسباب إقامة المباراة نهارا، أكد أن درجة الحرارة 27 أو 28 درجة والطقس ليس بمحفز للعب المباراة، ولكن بالنسبة للإضاءة لم نحصل على ترخيص من الكاف حتى نلعب المباراة تحت الأضواء الكاشفة، ونعمل على تحضير الملعب ولكن الوقت غير كافي للحصول على التراخيص اللازمة.

أضاف: "كان هناك توجه باعتبار اللاعبين المصريين لاعبين محليين، ولكن حاليا اللاعبين التونسيين هم الأكثر تنقلا إلى مصر".