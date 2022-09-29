مَن هو مارسينيو صفقة الأهلي المحتملة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صحيح أن البرازيلي مارسينيو خاض العديد من التجارب بداية من أمريكا الجنوبية ثم آسيا، إلا أن النجاح استطاع أن يحققه الجناح السابق لفريق إنترناسيونالي مع فريقه الحالي كاوساكي فرونتال الياباني.

صاحب الـ27 عامًا، والذي يُعد مركزه الأساسي كلاعب جناح أيسر، ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الأهلي ليكون البرازيلي الثاني في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم برونو سافيو من بوليفار البوليفي. (طالع التفاصيل)

مارسينيو خاض العديد من التجارب بداية من عام 2016، حيث كانت الانطلاقة مع فريق إنترناسيونالي قبل أن يخرج لعدة إعارات ثم للدوري الصيني وينضم لصفوف شونجكينج ليفان موسم 2019 - 2020.

الجناح البرازيلي قرر الرحيل عن فريقه صيني في فبراير 2021، لينضم إلى صفوف كاوساكي في أغسطس من نفس العام.

- توهج بعد عدة تجارب

بالنظر إلى أرقام مارسينيو فالأخير كانت أرقامه ضعيفة في الصين حيث لم يلعب سوى 27 مباراة مع شونجكينج ليفان ليسجل هدفين ويصنع مثلهم.

البرازيلي توهج سريعًا في اليابان مع كاوساكي حيث لعب دورًا في نجاح فريقه في الفوز بالدوري.

وبلغة الأرقام شارك مارسينيو قبل نهاية الدوري الياباني بأربعة شهور في 11 مباراة بعد انتقاله إلى كاوساكي ليسجل هدفًا ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

خطورة مارسينيو ظهرت في الموسم الحالي، حيث لعب 25 مباراة في الدوري الياباني ليسجل تسعة أهداف ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

المباراة الأفضل لصاحب الـ27 عامًا كانت ضد أفيسبا فوكوكا ضمن حسابات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الياباني ليسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الأولى في مسيرته.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الياباني، فإن مارسينيو سدد 39 كرة على المرمى في الموسم الحالي منها 20 تسديدة كانت نحو المرمى و19 تسديدة خارج المرمى.

- رفض عرض برازيلي

في يوليو الماضي، تلقى مارسينيو عرضًا برازيلي وتحديدًا من فريق فاسكو دي جاما والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

عرض رابع ترتيب دوري الدرجة الأولى البرازيلي وجد رفضًا من جانب اللاعب والنادي الياباني.

مارسينيو علّق على عرض فاسكو قائلاً :"أمتلك عقدًا مع كاوساكي، كما أنني سعيدًا في اليابان".

وأضاف :"من الصعب مغادرة اليابان الآن، عائلتي سعيدة ومن الصعب جدًا لي المغادرة إلى البرازيل سواء لفاسكو أو أي نادٍ آخر".

- قارة ثالثة

انتقال مارسينيو إلى الأهلي سيجعله ينتقل إلى قارة ثالثة بعد تواجده في قارتي أمريكا الجنوبية وآسيا، كما سيكون الجناح البرازيلي عينه على الوصول لمنصات التتويج بعد النجاح مرتين.

مارسينيو عرف النجاح للمرة الأولى في دوري القسم الثاني بالبرازيل عندما حقق الدوري مع فورتاليزا عام 2018.

وفي العام الماضي، حقق البرازيلي لقب الدوري الياباني لصالح كاوساكي، ليساعد فريقه في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي والرابع في آخر خمس سنوات بعد الفوز باللقب أعوام: (2017-2018-2020-2021).