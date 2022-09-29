موسيماني: تدريب أهلي جدة "مخاطرة".. وتوجت مع الأهلي بإفريقيا بعد غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام

صرح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي، عن التحدي الجديد الذي سيخوضه رفقة الفريق السعودي.

وقال موسيماني من خلال مؤتمر صحفي نظمتها شركة "MTS" :"تلقيت عروضًا من جميع أنحاء العالم، لكن بالنسبة لي عرض الأهلي يُعد تحديًا لي ومثيرًا للاهتمام".

وأضاف :"نعلم أن إعادة الفريق (أهلي جدة) إلى الدوري مخاطرة".

وواصل :"كل الفرق التي دربتها قمنا بتغيير وضعها مثل الأهلي (المصري) كان غائبًا عن تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا 7 سنوات وتوجنا باللقب".

وأوضح موسيماني سبب تدريبه أهلي جدة، قائلاً :"فضلت أنا وفريق عملي الخروج من إفريقيا، مدينة جدة ستكون سعيدة بعودة النادي إلى مكانته".

وأنهى :"كان من المهم بالنسبة لي كسر الحواجز والخروج من قارة إفريقيا، آسيا مكانًا جيدًا لاختبار نفسي ومعرفة المساهمة التي يمكنني تقديمها".

وكان نادي أهلي جدة أعلن في الساعات الأولى من صباح الأحد، التعاقد مع موسيماني في عقد مدته عام واحد.

جدير بالذكر أن موسيماني تولى قيادة الأهلي عام 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر، ليحقق الجنوب أفريقي دوري أبطال إفريقيا مرتين قبل أن يرحل في يونيو الماضي بعد فسخ عقده.