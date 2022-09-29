بعد فوزها على الأمريكية لورين ديفيد .. ميار شريف تصعد لنصف نهائي بطولة بارما للتنس

الشارقة - اميمة ياسر - صعدت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس الأرضي لنصف نهائي بطولة بارما الإيطالية المقامة في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلي 1 أكتوبر المقبل.

وتأهلت "شريف" لنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية "لورين ديفيد" بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3.

وكانت ميار قد تأهلت لربع النهائي عقب فوزها على السويسرية "سيمونا والتيرت" مجموعتين نظيفتين في الدور الثاني من البطولة الدولية.

وكانت ميار شريف قد صعدت للدور الثاني بعد تغلبها على نظيرتها المجرية آنا بوندار بنفس النتيجة.

يذكر أن ميار شريف تحتل حاليًا المركز الـ 73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس، وتسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد.

وعادت ميار شرف مؤخرا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضي.