شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة خاصة لسيدات السلة بعد فضية البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وليد عرفات رئيس نادى سموحة، تكريم فريق سيدات السلة بعد تتويجهن بالميدالية الفضية في البطولة العربية لكرة السلة التي أقيمت في تونس، بمكافأة استثنائية لتحقيق أول ميدالية فى تاريخ النادى.

ودعا وليد عرفات رئيس نادى سموحة، أعضاء الجمعية العمومية في النادى، لاستقبال أبطال سيدات السلة بعد تتويجهن بالميدالية الفضية في البطولة العربية لكرة السلة التي أقيمت في تونس.

كما سيتم تعليق صور اللاعبات على أسوار النادى والشوارع بعد الحصول على الميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام بيروت اللبناني بنتيجة 69/64 فى النهائي، محققا الفضية لأول مرة في تاريخ النادى السكندرى.

وتعود اليوم بعثة فريق كرة السلة "سيدات" بنادى سموحة قادمة من تونس بعد انتهاء منافسات البطولة العربية والتى حقق خلالها الفريق المركز الثانى والميدالية الفضية.

وضمت قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا ويقود الفريق فنيا عما محمود و ترأس بعثة الفريق فى البطولة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى.

وكان سموحة قد تغلب على كلا من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية والارثوذكسى الأردنى بربع النهائي والفحيص بنصف النهائي قبل الخسارة أمام بيروت فى النهائى.