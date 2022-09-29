شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز حسام عبد المجيد لمواجهة فلامبو البوروندى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، من المشاركة في تدريبات الفريق بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وتعرض حسام عبد المجيد للإصابة بشد في العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن مباراة إيليكت التشادى الأخيرة في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الجهاز الطبى بالزمالك لتجهيز اللاعب للمباراة المقبلة لتدعيم خط دفاع الفريق.

ونجح فريق الزمالك في الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما بإستاد القاهرة، ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليكون فوز الأبيض 0/4 إجمالى نتيجة المباراتين.

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندى المتأهل لدور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى تنزانيا بفوز فلامبو بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1، ليتأهل الفريق البوروندى بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل فى تنزانيا نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولى.

وتقابل الزمالك مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.