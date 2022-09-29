شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس ورشدان يجتازان الكشف الطبى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجدد للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة أمس الأربعاء من قبل مسئولي القلعة الحمراء، قبل أن يستكملا الفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة في مقر النادي.

واجتاز الدبيس ورشدان الكشف الطبي في الأهلي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة من قبل إدارة القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلي ضم 6 لاعبين من وادي دجلة وهم كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان و ومحمد أحمد زعلوك ، وياسين عاطف منصور من مواليد 2007، وعبد الرحمن مانو وحسن مصطفى من مواليد 2008.

وتعاقد الأهلي مع ثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن وهم شادي حسين ومصطفى ميسي والبرازيلي برونو سافيو، بينما يستعد للإعلان عن صفقات جديدة.