شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصعد لنصف نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس بايطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لاورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3 .

وكانت ميار تأهلت لربع النهائي بعد الفوز علي السويسرية سيمونا والتيرت المصنفة 120 عالميا.

ومن المقرر أن تلتقى ميار مع اللاعبة الفائزة من لقاء آنا بوجدان وأرينا بيجو بنصف نهائي البطولة التى تقام فى الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل ، بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة المجموعتين 5/7 و 6/3

وفازت ميار فى الدور الثانى على اللاعبة المجرية آنا بوندار بمجموعتين دون رد أيضا.

كانت ميار قد شاركت فى بطولة بودابست الدولية للتنس وودعت المنافسات من الدور الثاني "16"، عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا، المصنفة رقم 122 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.