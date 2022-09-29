شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة ، منافسات بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد والمقامة بتونس بمشاركة الأهلى والزمالك من مصر.

وتضم مجموعة الزمالك بالبطولة كلا من رد ستار الإيفوارى ومولودية الجزائر و فاب الكاميرونى و الأفريقى التونسى. بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من فالورد البنيني و عين تونة الجزائرى و جى أس كى الكونغولي و الترجى التونسى.

ومن المقرر أن يبدأ القطبين مواجهاتهما بالبطولة بعد غد السبت وفقا لجدول المنافسات.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلى والزمالك بالبطولة كالتالي:-

السبت 1 اكتوبر .. الزمالك مع رد ستار الإيفوارى 8 مساءا والأهلى مع فالورد البنيني فى نفس التوقيت.

الأحد 2 أكتوبر ..الزمالك مع مولودية الجزائر 8 مساءا والأهلى مع عين تونة الجزائرى 6 مساءا .

الإثنين 3 أكتوبر .. الأهلى مع جى أس كى الكونغولي 6 مساءا و الزمالك مع فاب الكاميرونى 8 مساءا .

الأربعاء 5 أكتوبر.. الأهلى مع الترجى التونسى 2 ظهرا .. و الزمالك مع الأفريقى التونسى 6 مساءا.