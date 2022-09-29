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مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة ، منافسات بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد والمقامة بتونس بمشاركة الأهلى والزمالك من مصر.

وتضم مجموعة الزمالك بالبطولة كلا من رد ستار الإيفوارى ومولودية الجزائر و فاب الكاميرونى و الأفريقى التونسى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من فالورد البنيني و عين تونة الجزائرى و جى أس كى الكونغولي و الترجى التونسى.

ومن المقرر أن يبدأ القطبين مواجهاتهما بالبطولة بعد غد السبت وفقا لجدول المنافسات.

 

وجاءت مواعيد مباريات الأهلى والزمالك بالبطولة كالتالي:-

 

السبت 1 اكتوبر .. الزمالك مع رد ستار الإيفوارى 8 مساءا والأهلى مع فالورد البنيني فى نفس التوقيت.

 

الأحد 2 أكتوبر ..الزمالك مع مولودية الجزائر 8 مساءا والأهلى مع عين تونة الجزائرى 6 مساءا . 

 

الإثنين 3 أكتوبر .. الأهلى مع جى أس كى الكونغولي 6 مساءا و الزمالك مع فاب الكاميرونى 8 مساءا .

 

الأربعاء 5 أكتوبر.. الأهلى مع الترجى التونسى 2 ظهرا .. و الزمالك مع الأفريقى التونسى 6 مساءا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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