شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لمنح الدوليين فرصة المشاركة بودية الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمنح الفرصة للاعبين الدوليين العائدين إلى صفوف الفريق الأحمر أمس الأربعاء في ودية الأهلي اليوم الخميس ضد طلائع الجيش، بعد انتهاء معسكرات المنتخبات القومية وانتظام اللاعبين في تدريبات فريقهم.

وينوي كولر منح اللاعبين الدوليين جزء من الوقت للمشاركة في ودية الطلائع بالتدريج مع مراعاة المجهود البدني الذي بذله اللاعبين الدوليين مع المنتخبات القومية في معسكر سبتمبر الأخير، من أجل الاطمئنان عليهم وتجهيزهم للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

واستعاد الأهلي جهود 7 لاعبين من المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم لاعبى المنتخب الوطنى وأليو ديانج لاعب منتخب مالى وعلي معلول لاعب منتخب تونس بخلاف ثنائي المنتخب الأولمبي مصطفى سعد وحمزة علاء.

وانتظم اللاعبون الدوليون في مران الأهلي المسائي أمس الأربعاء لأول مرة بعد عودتهم من معسكرات المنتخبات المختلفة، وخاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف مارسيل كولر.