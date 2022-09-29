شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمى يتقدم 8 مراكز فى التصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة المركز الثامن عالميا فى التصنيف الدولى ، بعد مشاركته فى بطولة العالم التى أقيمت سبتمبر الجارى.

وتقدم هيثم 8 مراكز فى التصنيف، حيث كان فى المركز السادس عشر، ليقفز 8 مراكز ويحتل المركز الثامن.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، التصنيف العالمي للعبة، وفقا للتصنيف الذى اعلنه الإتحاد الدولى للمصارعة.

وجاءت سمر حمزة فى المركز الأول بعد أن قفزت مركزين فى التصنيف الحالى مقارنة بالسابق ، حيث كانت فى الثالث ، بينما حلت التركية ياسمين أدار فى المركز الثانى بعد أن تقدمت 3 مراكز فى التصنيف.

وتوجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي أقيمت بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.