شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يعود لتدريب الزمالك لأول مرة بعد غياب أكثر من 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر جابر لاعب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بالقلعة البيضاء عقب الانتهاء من المشاركة مع المنتخب فى ودية ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات.

ويعود عمر جابر إلى تدريب الزمالك بعد غياب 6 سنوات و3 أشهر تقريبا، عندما رحل عن صفوف القلعة البيضاء في 1 يوليو 2016 متجها إلى سويسرا للانضمام إلى صفوف بازل في أول رحلاته الاحترافية.

شارك عمر جابر مع الزمالك في 158 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً، وصنع 25 هدفاً لزملائه بالفريق، وفي نهاية موسم 2015/2016، رحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن تجربة احترافية لينضم إلى بازل السويسري.

وكان الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك، مرحبًا بعودة الابن إلى الزمالك.. عوداً حميداً يا عمر".