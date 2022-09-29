تعرف على مجموعة "يد الأهلى" فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

ووصلت بعثة «رجال يد الأهلي» إلى تونس صباح أمس الأربعاء استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة كالتالي:‏

عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، أمس الأربعاء إلى مطار تونس قرطاج؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

واستقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، بعثة رجال يد الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادي، فور وصولها إلى مطار قرطاج.

ورحب السفير المصري ببعثة النادي الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، ووجه وفد السفارة المصرية المرافق له بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.