شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سبورتنج وبطل بورندى بالبطولة الإفريقية للسلة بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة سيدات سبورتنج مع نظيره young sisters البورندى فى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتنزانيا.

وتأهل سبورتنج لربع النهائي بعد الفوز فى الدور التمهيدى أمام الأسهم الكينى وليجند نايل الجنوب سودانى.



موعد مباراة سبورتنج وبطل بورندى موعد مباراة سبورتنج وبطل بورندى تقام مباراة سبورتنج وyoung sisters البورندى فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ، ويسعى خلالها الفريق للفوز والتأهل لنصف النهائي والاقتراب خطوة نحو اللقب الأفريقى.

تضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من، هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسي، نورهان أحمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا أحمد، كريستال، هنا عبد العال.

ويرافق بعثة سبورتنج المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، وحسن غريب مدربا عاما، ومحمد جابر المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.